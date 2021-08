Paralimpiadi: Ipc, Afghanistan non sarà presente a Tokyo

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – "Purtroppo il comitato dell’Afghanistan non può più partecipare ai Giochi paralimpici di Tokyo. Vista la situazione che c’è nel paese, tutti gli aeroporti sono chiusi e per chi avrebbe dovuto essere qui è impossibile partire". Il portavoce del comitato paralimpico internazionale (Ipc) Craig Spence annuncia il ritiro forzato dell’Afghanistan dalle paralimpiadi al via la prossima settimana a Tokyo.

L'Afghanistan sarebbe stato rappresentato da due atleti in gara nel taekwondo: Zakia Khudadadi, prima donna in assoluto a rappresentare l’Afghanistan alle Paralimpiadi e Hossain Rasouli. “Ci auguriamo che il team e i suoi dirigenti rimangano al sicuro e stiano bene durante questo periodo così difficile", aggiunge Spence.