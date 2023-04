Parapendio, un weekend di incidenti: muore un turista tedesco, altri due feriti

Quello appena trascorso è stato davvero un weekend nero per il mondo del parapendio: nelle scorse ore tre persone sono state coinvolte in incidenti sul mezzo di trasporto sportivo, fra cui un turista straniero che ha purtroppo perso la vita.

Due incidenti nella bergamasca a distanza di poche ore

Nelle valli intorno a Bergamo nelle scorse ore sono stati due i sinistri avvenuti a breve distanza temporale l’uno dall’altro. Il primo è accaduto intorno alle ore 16 di sabato 22 aprile ai Colli di San Fermo: protagonista è stato un uomo intorno ai 40 anni che a quanto pare avrebbe perso il controllo del parapendio, schiantandosi violentemente a terra. Il soggetto, che si sarebbe ferito ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato dal 118 in elicottero al più vicino ospedale, il Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, lamentando dolori alla schiena e alla caviglia.

Il secondo incidente invece è avvenuto poco prima, intorno alle 14:35. In questo caso a schiantarsi al suolo è stato un uomo di 65 anni, protagonista di una caduta in parapendio nella zona di Aviatico. In questo caso il soggetto sarebbe finito su un albero, per poi cadere a terra procurandosi un trauma al bacino. Proprio grazie ai rami, che hanno attutito la caduta, l’uomo è riuscito a limitare i danni.

In base alle prime informazioni riportate da L’Eco di Bergamo, il secondo soggetto è stato è stato trasportato a sua volta all’ospedale di Bergamo, mentre sul posto sono accorse le forze dell’ordine per effettuare gli accertamenti del caso.

Incidente mortale per un turista tedesco

Purtroppo, nel corso del weekend c’è anche stato un incidente mortale in parapendio. La vittima è un turista tedesco di 30 anni, il cui parapendio elettrico si sarebbe avvitato mentre era in volo, facendolo precipitare da 50 metri.

L’incidente è avvenuto a San Marco alle Paludi, in una zona a nord est di Fermo.