Parapiglia al vertice del Mar Nero in Turchia fra i rappresentanti russo ed ucraino

Tecnicamente un uomo di Vladimir Putin le ha prese da uno di Volodymyr Zelensky: è accaduto dopo il parapiglia al vertice del Mar Nero in Turchia fra il rappresentanti russo ed ucraino. Quella baruffa finita in violenza è stata filmata dai presenti ed il video da un po’ di ore sta facendo il giro del mondo. Ma cosa è successo in Turchia?

Parapiglia fra i rappresentanti russo ed ucraino

Che sono volati dei pugni con la bandiera di Kiev strappata di mano dall’uomo di Mosca che l’aveva sottratta mentre passava e che ha pagato un caro prezzo a questa sua bravata. Insomma, tensioni fortissime a margine dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione della Cooperazione economica del Mar Nero. Del forum in questione fanno parte sia la Russia che l’Ucraina, l’evento si stava svolgendo in Turchia. Ed era inevitabile che i due esponenti arrivassero a frizione.

La bandiera strappata via e le botte ricevute

Da quanto si legge il rappresentante russo ha strappato la bandiera dell’Ucraina dalle mani di un membro del Parlamento ucraino. Quest’ultimo la stava mostrando alle spalle di un’altra diplomatica durante un’intervista. Appena il russo ha compiuto il gesto del il delegato ucraino lo ha inseguito prendendolo a pugni e recuperando la bandiera. La rissa è stata poi sedata con il rappresentate russo visibilmente intimorito dalla reazione del “collega”.