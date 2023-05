Parata della Vittoria a Mosca, Putin: c'è una guerra contro di noi

Mosca, 9 mag. (askanews) – Sulla piazza rossa di Mosca sfila la potenza militare russa nella Parata della Vittoria. Il giorno in cui si celebra il contributo dell’Unione sovietica alla sconfitta dei nazisti durante la Seconda Guerra mondiale è diventato per Vladimir Putin anche un mezzo di propaganda per giustificare l’invasione dell’Ucraina.

“Oggi la civiltà è di nuovo a una svolta decisiva. È stata scatenata una vera e propria guerra contro la nostra madrepatria, ma abbiamo reagito contro il terrorismo internazionale”, ha detto Putin.

“Per la Russia, non ci sono nazioni ostili e non amiche né a ovest né a est. Come la stragrande maggioranza delle persone sul pianeta, vogliamo vedere un futuro pacifico, libero e stabile”.

Sulla tribuna d’onore col presidente russo veterani della Seconda guerra mondiale, presenti alle celebrazioni anche 7 delegazioni straniere di Paesi ex sovietici.