Parata di star ai Critics Choice Awards di Santa Monica

Santa Monica, 5 gen. (askanews) – Le star del cinema e della televisione sfilano sul tappeto rosso dei Critics Choice Awards a Santa Monica, in California, la prima grande cerimonia della stagione dei premi di Hollywood.
Fra loro Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra), Chloé Zhao (regista di Hamnet), Maggie Kang (regista di KPop Demon Hunters), Jessie Buckley (miglior attrice per Hamnet) Paul Mescal (Hamnet), Elle Fanning, Michael B.
Jordan (Sinners), Mark Ruffalo e Bella Ramsey (The last of us 2).