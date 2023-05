Parata di star al Met Gala: da Penelope Cruz a Serena Williams incinta

Roma, 2 mag. (askanews) – Parata di stelle della moda e dello spettacolo sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York per il Met Gala 2023, per rendere omaggio quest’anno, nel lusso e nella stravaganza, a Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019.

Il gala del Met, che si svolge da sempre il primo lunedì di maggio, è destinato a finanziare il dipartimento di moda del museo, The Costume Institute, la cui mostra (che inizia il 5 maggio), rende omaggio allo stilista con gli occhiali scuri, che era inseparabile dalla Maison Chanel. Creato nel 1948, è stato a lungo riservato all’alta società newyorkese, ma la direttrice di Vogue Anna Wintour che lo ha preso in mano nel 1995 lo ha trasformato in un evento mondano adattato all’era dei social network. Ogni anno l’elenco delle centinaia di star del mondo della moda, della musica, del cinema, della politica e dell’economia, per lo più americane, viene tenuto segreto fino all’ultimo momento.

Quest’anno hanno brillato in passerella Penelope Cruz, che ha sfilato con un abito vintage di Chanel con cappuccio, la cantante Dua Lipa, il campione di tennis Roger Federer e Serena Williams che ha sfoggiato il pancio della seconda gravidanza.