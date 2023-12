Parata di stelle ospiti del producer Drillionaire al Forum di Milano

Milano, 19 dic. (askanews) – Ieri sera il Mediolanum Forum di Milano ha ospitato il primo show che ha visto come protagonista Drillionaire, che ha portato live i suoi più incredibili successi e condiviso il palco con tantissimi ospiti: Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Guè, Tony Effe, Anna, Paky, Noemi, Mahmood, Charlie Charles, Tedua, Rhove, Drefgold, Taxi B e Sapo Bully.

Prodotta da Vivo Concerti e andata sold out in poche ore dalla messa in vendita dei biglietti, la data-evento rappresenta un primato nazionale: è la prima volta in Italia che un producer è protagonista di un concerto di questa portata con oltre 12mila presenze.

Il concerto ha visto susseguirsi una sequenza ininterrotta di successi eseguiti da alcuni degli artisti con il maggior numero di ascolti in Italia, è infatti di oltre 1 miliardo il totale di stream dei brani performati durante la serata, il numero più alto mai portato in scena in un’unica data live.

Le incredibili performance di Drillionaire e degli altri artisti coinvolti si sono alternate sui 5 palchi allestiti ad hoc, ciascuno legato ad un elemento naturale: un palco “terra”, da cui l’artista ha raccontato i suoi primi passi nella musica; un palco “fuoco”, che ha simboleggiato il momento in cui il producer ha deciso di dare una svolta alla propria vita e carriera; un palco “acqua”, che ha raccolto i momenti più difficili, quelli di apnea; infine, due palchi “aria” che hanno restituito la fase e le emozioni che l’artista sta vivendo in questi ultimi mesi.

“Mi sento veramente felice e orgoglioso di quello che abbiamo portato avanti. E’ la prima volta in Italia che un producer realizza un evento di questa portata, al Forum, e questo “primato” mi rende incredibilmente fiero. Nella vita ho sempre cercato di dare il massimo, ho iniziato con la carriera calcistica e sono approdato alla musica, alzare l’asticella in quello che faccio è una sfida che mi stimola da sempre e spero che possa aprire e ingrandire la strada per altri producer. Questa data doveva necessariamente essere a Milano: ho sentito di dovere restituire qualcosa a questa città, che è stata il luogo che mi ha cresciuto ed è tuttora la mia casa artistica, una piccola New York.”