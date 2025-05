Parata di vip a Milano per la Gala Night del Cirque du Soleil

Milano, 8 mag. (askanews) – Milano accoglie con entusiasmo straordinario Alegrìa – In a New Light, la produzione iconica del Cirque du Soleil reinventata per il pubblico contemporaneo. Fin dalle prime repliche, lo spettacolo ha registrato un’affluenza eccezionale e standing ovation, confermando il forte legame tra il pubblico italiano e il circo contemporaneo più celebre al mondo.

Sotto l’inconfondibile Grand Chapiteau allestito nell’area di MilanoSesto, Alegrìa – In a New Light offre un’esperienza immersiva che fonde acrobazie mozzafiato, coreografie rinnovate, scenografie di grande impatto e una colonna sonora candidata ai Grammy Awards. Il cast internazionale di 54 artisti tra acrobati, clown, musicisti e cantanti trasporta il pubblico in una narrazione universale di trasformazione, speranza ed energia.

Per rispondere alla straordinaria richiesta, è stata annunciata una nuova replica straordinaria prevista per venerdì 23 maggio alle ore 18:00.

Ieri sera, lo spettacolo ha celebrato il suo successo con una esclusiva Gala Night che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. L’evento ha consacrato Alegrìa – In a New Light come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione, capace di unire spettacolarità e raffinatezza artistica.

Dal suo debutto nel 1994, Alegrìa ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città e 40 Paesi, diventando un simbolo di meraviglia e innovazione per generazioni. La nuova edizione esalta la forza visiva ed emotiva dell’originale con una regia rinnovata, numeri acrobatici inediti, costumi immaginifici e un’estetica scenica proiettata nel futuro.

Il successo di Milano conferma ancora una volta la capacità del Cirque du Soleil di reinventarsi, emozionare e unire il pubblico di ogni età e cultura.

Dopo le repliche milanesi, il tour italiano proseguirà a Trieste, dove Alegrìa – In a New Light sarà in scena dal 13 giugno al 13 luglio 2025.