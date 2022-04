Parata in Corea del Nord, Kim: acceleriamo sul programma nucleare

Roma, 26 apr. (askanews) – Grande parata militare a Pyongyang, in Corea del Nord, per l’anniversario della fondazione delle forze armate nordcoreane. Le immagini in cui si fa grande sfoggio di missili, attrezzature militari e potenza, con il leader Kim Jong Un insieme alla moglie che saluta i soldati, sono state trasmesse dalla tv di Stato.

Il leader nordcoreano con l’occasione ha annunciato la sua intenzione di “rafforzare e sviluppare” l’armamento nucleare del Paese durante un discorso alla nazione.

“Continueremo a prendere provvedimenti per rafforzare e sviluppare le capacità nucleari della nostra nazione a un ritmo accelerato” ha detto, come hanno riferito i media locali, i quali hanno inoltre sottolineato come nella parata siano state mostrate le armi più sofisticate, in particolare i missili balistici ipersonici e il nuovo missile balistico intercontinentale.

La Corea del Nord è sottoposta a severe sanzioni internazionali per i suoi programmi nucleari e missilistici. I negoziati diplomatici si sono arenati dopo l’ultimo incontro del 2019 con l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

E in un clima di guerra come quello attuale, molti ritengono che Pyongyang potrebbe riprendere presto i test sulle armi nucleari interrotti dal 2017.