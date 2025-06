Parata militare a Washington per il compleanno di Trump: le polemiche infuriano

La parata militare di Trump per il suo compleanno è al centro di polemiche e proteste in tutto il Paese.

Una parata militare mastodontica si prepara a sfilare attraverso Washington, D.C., mentre il presidente Donald Trump celebra il suo 79° compleanno. Questo evento coincide con il 250° anniversario dell’esercito americano, ma le polemiche non mancano, con manifestazioni contro le politiche di Trump che si svolgeranno in oltre 2.000 città e paesi.

Il raduno della capitale, fissato per sabato, è stato aggiunto in fretta a una celebrazione già pianificata.

I critici si scagliano contro i costi esorbitanti, il tempismo e le evidenti sfumature politiche. Inaspettatamente, non ci sarà una manifestazione “No Kings” a Washington per evitare confronti diretti.

Un contesto teso e febbrile

La parata si sviluppa in un clima nazionale carico di tensione. Nella settimana precedente, Trump ha schierato i Marines per gestire le manifestazioni a Los Angeles contro le aggressive operazioni di immigrazione. Ha anche attivato la Guardia Nazionale della California senza l’approvazione del governatore, suscitando sfide legali e accuse di abuso di potere federale.

La sfilata inizierà al Lincoln Memorial, attraversando Constitution Avenue, circondata da recinzioni di sicurezza e sotto l’occhio vigile di personale armato. Sono previsti oltre 6.200 soldati, 128 veicoli militari, tra cui i pesanti carri armati M1 Abrams, e 62 aerei. La serata culminerà con un salto paracadutistico, un concerto di Lee Greenwood e fuochi d’artificio.

Il costo e le conseguenze

Trump ha comunicato sui social che la parata si svolgerà “pioggia o sole”, ignorando le preoccupazioni per i temporali previsti e le proteste diffuse. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito di possibili fulmini, che potrebbero causare ritardi. Le autorità si dicono pronte a evacuare il National Mall, se necessario.

Nonostante le rassicurazioni dalla Casa Bianca, l’evento ha scatenato reazioni negative per il suo costo previsto di 45 milioni di dollari e per timori riguardo alla militarizzazione della politica interna. I critici avvertono che l’uso di veicoli blindati pesanti potrebbe danneggiare le infrastrutture, costringendo l’esercito a installare piastre di acciaio lungo il percorso per proteggere le strade.

Le opinioni della popolazione

Un recente sondaggio condotto dall’Associated Press-NORC ha rivelato che il 60% degli americani ritiene che la parata non sia un uso valido dei fondi pubblici. Tra coloro che hanno risposto, il 78% ha espresso disapprovazione per la spesa, anche se non avevano un’opinione forte sull’evento stesso.

In preparazione all’evento, enormi spazzaneve sono stati dislocati per bloccare il traffico su Pennsylvania Avenue, trasformando la strada in una zona pedonale con bancarelle di cibo e venditori di souvenir. L’atmosfera festiva include competizioni di fitness, esposizioni di equipaggiamento militare e una cerimonia di taglio della torta.

Proteste e diritti civili

I gruppi per i diritti civili accusano l’amministrazione Trump di utilizzare risorse militari per intimidire e reprimere il dissenso. I manifestanti che partecipano alle dimostrazioni si oppongono alle politiche profondamente divisive del presidente. Il sito web degli organizzatori afferma che l’amministrazione ha “sfidato i nostri tribunali, deportato americani, fatto sparire persone dalle strade, attaccato i nostri diritti civili e ridotto i nostri servizi”.

Dalla sua inaugurazione, l’amministrazione ha inviato immigrati in prigioni straniere, stabilito quote di arresto per l’immigrazione, litigato con i tribunali, tagliato posti di lavoro governativi e proposto riduzioni ai servizi sociali. Sebbene non siano previste manifestazioni ufficiali a Washington, gli organizzatori dei raduni “No Kings” affermano che la parata riflette l’ambizione personale e l’ego di Trump, piuttosto che un genuino tributo alle forze armate.

Un evento da seguire

La portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha ribadito che l’evento si svolgerà indipendentemente dal tempo o dalle critiche. Tuttavia, il rischio di fulmini potrebbe portare a ritardi improvvisi e evacuazioni di massa. Lo spettacolo militare è suddiviso in segmenti storici, con truppe e attrezzature che rappresentano diverse epoche della storia dell’esercito degli Stati Uniti.

Si prevede che circa 200.000 persone assisteranno all’evento, che si concluderà con Trump che giurerà a 250 nuovi reclute o a soldati che si riarruolano, accompagnato da un drammatico spettacolo di paracadutismo da parte dei Golden Knights dell’esercito. Mentre l’esercito sostiene che l’evento è una celebrazione del patrimonio e del servizio, i critici sostengono che il tutto si avvicina pericolosamente a un comizio politico, con i soldati come semplici figuranti.