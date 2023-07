A Paratico un uomo di 42 anni ha minacciato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto da un palazzo. I sanitari sono riusciti a salvargli la vita.

Paratico, 42enne minaccia di suicidarsi: salvato dai sanitari

Un uomo di 42 anni, residente in un palazzo di Paratico, ha minacciato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto, nell’androne dei garage condominiali. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri ha evitato il peggio. Il fatto è accaduto poco prima delle 20.30 di lunedì 17 luglio, in una zona residenziale del paese del Sebino. L’allarme è stato lanciato dagli altri condomini, preoccupati per lo stato di agitazione dell’uomo e per i suoi intenti.

42enne salvato dai soccorsi

L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza dei volontari di Sarnico e un’automedica. Sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I sanitari e i militari hanno subito capito che la situazione era grave, perché l’uomo stava per lanciarsi nel vuoto. Grazie alla trattativa dei sanitari è stata evitata la tragedia. Una volta messo in sicurezza e calmato, l’uomo è stato portato all’ospedale di Iseo per le cure.