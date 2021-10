Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati fotografati insieme mentre si trovava a pranzo a Paratico, con la figlia Aurora.

Non è usuale trovare una foto di Aurora Ramazzotti in compagnia di entrambi i genitori, dopo la separazione della coppia composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Eppure, i tre sono stati fotografati insieme mentre si trovavano in un ristorante a Brescia.

Paratico, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme: pranzo con la figlia Aurora

Nella giornata di venerdì 15 ottobre, Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Aurora Ramazzotti sono stati fotografati insieme presso il ristorante Patanegra di Paratico, località in provincia di Brescia, situata in prossimità del confine con Bergamo.

Nella foto, tra mamma Michelle e papà Eros, si trova un sorridente Paolo Benigni, lo chef del ristorante presso il quale la famiglia si è recata per pranzo.

Aurora Ramazzotti, invece, è stata immortalata mentre abbraccia il padre.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme: la foto al ristorante con la figlia

Gli scatti che raffigurano Aurora Ramazzotti contemporaneamente in compagnia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non sono particolarmente frequenti. Dopo la separazione della coppia, infatti, sono state piuttosto rare le circostanze in cui la famiglia si è mostrata riunita.

Ciononostante, la ragazza condivide spesso delle stories sul suo account Instagram nelle quali appaio la madre oppure il padre, rimarcando il forte legame con entrambi i genitori.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: relazione

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono conosciuti nell’estate del 1995. Dal loro amore, è nata la figlia Aurora, venuta al mondo il 5 dicembre del 1996. Circa due anni dopo la nascita della bambina, nell’aprile del 1998, la coppia convolò a nozze salvo poi separarsi nel marzo 2002 e divorziare nel 2009.

Dopo il divorzio, dal 2011, Michelle Hunziker è legata all’imprenditore Tomaso Trussardi. La coppia, che si è sposata nell’ottobre del 2014, ha avuto due figlie: Sole, nata nel 2013, e Celeste, nata nel 2015.

Per quanto riguarda Eros Ramazzotti, invece, nel 2009, il cantante ha intrapreso una relazione con Marica Pellegrini, che sposa nel 2014. La coppia ha avuto due figli: Raffaela Maria, nel 2011, e Gabrio Tullio, nel 2015. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono, infine, separati nel luglio del 2019.