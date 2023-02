Accade tutto a Palm Beach, in Florida: un uomo parcheggia la Ferrari ma l'auto precipita nella tromba dell'ascensore, ci sono volute 4 ore per issarla

Le curiose immagini arrivano dagli Usa: un uomo parcheggia la Ferrari ma l’auto precipita nella tromba dell’ascensore.

Il proprietario, un ricco cittadino della Florida non poteva sapere che l’elevatore aveva un guasto e si è ritrovato con la supercar semidistrutta. Ma cosa è successo? Per una qualche ragione la Ferrari è rimasta incastrata nel pozzo dell’ascensore di una concessionaria di auto in Florida e da quanto si apprende ci sono voluti i vigili del fuoco per tirarla fuori.

Parcheggia la Ferrari ma l’auto precipita

Lo ha spiegato un portavoce dei soccorritori della contea di Palm Beach.

Le foto pubblicate su Facebook mostrano la “macchina sportiva estremamente lussuosa” con decine di migliaia di dollari di danni dopo essere caduta sul dorso. Ha detto il team della Florida intervento che tutto è stato dovuto ad “un malfunzionamento dell’ascensore per auto ha causato l’intrappolamento di un veicolo nel pozzo dell’ascensore”. E ancora: “In primo luogo, una squadra delle operazioni speciali ha dovuto mitigare una fuoriuscita di benzina”.

Le operazioni di recupero della supercar

“Ciò ha richiesto l’installazione di impianti idraulici portatili e l’interruzione dell’alimentazione in tutta l’azienda. Dopo che la fuoriuscita di carburante è stata controllata, il team ha lavorato in collaborazione con una società di rimorchio e per rimuovere l’auto è stato utilizzato un carro attrezzi”. Ci sono volute circa quattro ore per far salire e scendere l’auto, con l’aiuto di “diversi argani da 50.000 libbre” e un sollevatore telescopico da 45 piedi.