Parchi: Zaratti (Avs), 'Governo dica no a deroga per area La Barbuta'

Parchi: Zaratti (Avs), 'Governo dica no a deroga per area La Barbuta'

Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - “Meloni e Sangiuliano dicano no alla deroga al vincolo di tutela dell’area La Barbuta". Lo chiede in una interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro della Cultura il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzi...

Roma, 14 nov. – (Adnkronos) – “Meloni e Sangiuliano dicano no alla deroga al vincolo di tutela dell’area La Barbuta". Lo chiede in una interrogazione al presidente del Consiglio e al ministro della Cultura il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti.

“Il commissario straordinario per il Giubileo 2025 e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l’ordinanza dello scorso 10 novembre, ha chiesto una deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio per portare nell’area ‘La Barbuta’ centri di raccolta e impianti di trattamento di veicoli fuori uso. Le attività di autodemolizioni che Gualtieri intenderebbe portare su quei terreni sono oggi svolte nell’area del Parco archeologico di Centocelle coinvolta in un vasto incendio nel luglio 2022", spiega Zaratti.

"Il comprensorio Capannelle-Barbuta si trova in un’area contigua al Parco dell’Appia Antica, zona di interesse archeologico sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni previste dalle norme del decreto 16 ottobre 1998 del ministero per i beni culturali e ambientali e al Piano Territoriale Paesistico 15/12 'Valle della Caffarella, Appia Antica e acquedotti', nell’ambito di tutela paesaggistica. Impensabile che quei terreni vengano coinvolti nelle attività chieste dal sindaco di Roma: il Governo si opponga alla deroga”, conclude.