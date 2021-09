Pari opportunità: Marcegaglia (B20), 'governi favoriscano istruzione Stem per ragazze'

Milano, 24 set. (Adnkronos) – "Come B20, chiediamo ai governi di affrontare attivamente le barriere fisiche e culturali che limitano l'accesso alle tecnologie digitali, anche in considerazione del ruolo strategico che il digitale ricopre per l’economia, la sostenibilità e la società, e di favorire percorsi di istruzione Stem per le ragazze”.

Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente del B20, il principale 'engagement group' del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale. Marcegaglia è intervenuta in occasione del Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, tenutosi a Milano in occasione della Notte europea dei Ricercatori.

“Da un sondaggio del 2020 realizzato su 7mila adulti in 7 Paesi del G20 emerge che il 19% delle donne intervistate e il 25% dei maschi crede che le carriere Stem siano più adatte agli uomini che all’universo femminile.

Ciò non è dovuto all'attitudine: le ragazze vanno altrettanto bene, se non meglio, dei ragazzi nei test scientifici e matematici standardizzati a livello internazionale. Piuttosto, l'interesse delle ragazze verso le materie Stem tende a scemare per ragioni culturali con il crescere dell’età", ha spiegato Marcegaglia.

L'International Labour Organization, ha continuato, "stima che le donne ricoprano solo il 33% dei ruoli manageriali nel settore It nei Paesi del G20 e, secondo uno studio statunitense, il 50% delle professioniste nell’ambito della tecnologia abbandonano entro i 35 anni, rispetto a circa il 20% in altri tipi di lavoro, a causa di ambienti di lavoro non inclusivi.

Tutto questo riduce il numero di talenti ai livelli più alti".