Pari opportunità: Mattarella, 'esigenza da ricordare e riaffermare continuamente' (2)

(Adnkronos) – "Anche per questo vorrei esprimere a tutti voi la riconoscenza per l'impegno spiegato che rafforza questa esigenza e questo messaggio che l'associazione continuamente in questi 33 anni pone al nostro Paese": ciò "che fa andare avanti le condizioni di uguaglianza è la concreta realizzazione di spazi conquistati, auspicando che non vi sia resistenza alla conquista di questi spazi, ma che al contrario le istituzioni sempre più garantiscano dei percorsi ragionevolmente ampi, percorribili per arrivare a questo obiettivo, che fu uno dei fondamenti -ha concluso Mattarella- delle finalità della nostra Costituzione".