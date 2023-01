Pari opportunità: Meloni, 'errore accontentarsi di 'concessioni' come quote'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le donne si scontrano con diversi tabù. Uno di questi è credere che non sia possibile competere ad armi pari con gli uomini. Il risultato è che, spesso, le donne finiscono per competere soprattutto tra loro e non riescono a fare squadra, con buo...

Roma, 26 gen.

(Adnkronos) – "Le donne si scontrano con diversi tabù. Uno di questi è credere che non sia possibile competere ad armi pari con gli uomini. Il risultato è che, spesso, le donne finiscono per competere soprattutto tra loro e non riescono a fare squadra, con buona pace della tanto sbandierata solidarietà femminile. Oppure, e questo è accaduto più spesso a sinistra, sì è percorsa un'altra strada: accontentarsi di qualche "concessione" di posti o quote da parte dei colleghi uomini".

Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un passaggio di una lunga intervista rilasciata al settimanale femminile 'Donna Moderna'.

"Io credo in una società nella quale siano valorizzate le peculiarità di uomini e donne e l'unico criterio per selezionare la classe politica sia quello del merito, della competenza e della capacità di mettersi al servizio dell'Italia. Maschilismo? Io non ho mai avuto problemi a confrontarmi con i miei colleghi uomini e il mio percorso politico lo dimostra – rivendica -.

Essere la prima donna Presidente del Consiglio è una grande responsabilità ma anche una grande opportunità, perché quel pesante tetto di cristallo che le donne avevano sulla loro testa è stato rotto".