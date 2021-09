Pari opportunità: Messa, 'superare divari di genere con impegno intera società'

Milano, 24 set. (Adnkronos) – “Il superamento dei divari e degli stereotipi di genere può essere un obiettivo raggiungibile solo se affrontato sistematicamente dall’intera società. Il manifesto 'Mind the Stem Gap' promosso da Fondazione Bracco va proprio in questa direzione: accompagnare non solo le ragazze verso una scelta consapevole di percorsi di studio in ambito scientifico e tecnologico, ma ricordare a tutti noi come l’educazione dei giovani sia un lungo e ininterrotto cammino, fatto di un passo dopo l’altro, una marcia che deve vedere affiancati e compatti la famiglia e la scuola, l’università e il mondo del lavoro".

Lo ha detto Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca, intervenuta al Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, tenutosi a Milano in occasione della Notte europea dei Ricercatori.