Pari opportunità: Ronzulli (FI), 'educazione finanziaria per miglioramento condizioni donne'

Roma, 25 set (Adnkronos) - “Uno dei principali ostacoli dell’empowerment finanziario femminile è la mancanza proprio di educazione finanziaria, che invece può essere un potente strumento per il miglioramento delle condizioni della donna, nonché il primo pilastro per ...

Roma, 25 set (Adnkronos) – “Uno dei principali ostacoli dell’empowerment finanziario femminile è la mancanza proprio di educazione finanziaria, che invece può essere un potente strumento per il miglioramento delle condizioni della donna, nonché il primo pilastro per arrivare all’indipendenza economica”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo al convegno sulle Sfide dell’empowerment finanziario femminile da lei organizzato in collaborazione con l’associazione Side by side.

“E’ fondamentale – ha aggiunto – che fin dalla giovane età, sia prevista l’educazione sui principi di gestione del denaro, del risparmio e degli investimenti, perché le bambine di oggi saranno donne del futuro, in grado di prendere decisioni più informate, migliorando così la loro indipendenza e la loro sicurezza. In quest’ottica, il Parlamento ha previsto, nel “Ddl Capitali” approvato il 27 febbraio scorso, che a partire da quest’anno scolastico sarà introdotto nei programmi l’insegnamento di educazione finanziaria in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. E’ la prova della grande sensibilità al tema da parte del governo e della maggioranza, già dimostrate con l’introduzione, tra le varie misure, del ‘bonus mamme’ e del ‘bonus asili’”, ha concluso.