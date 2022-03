“Parigi, 13 Arr.”, Audiard racconta amore e sesso dei trentenni

Roma (askanews) – E’ l’autore di straordinari film drammatici come “Dheepan” o “Un sapore di ruggine e di ossa”, ma dal 24 marzo Jacques Audiard porta al cinema una commedia sull’amore, “Parigi, 13esimo Arrondissement”. I protagonisti sono quattro trentenni le cui storie si incrociano, in una Parigi insolita, ritratta in un bellissimo bianco e nero. Un moderna storia d’amore, amicizia, desiderio, sesso.

Il regista ha avuto come riferimento i film di Eric Rohmer, in cui si parlava moltissimo di sentimenti, ma qui ha cercato di rappresentare come nascano oggi realmente le storie d’amore:

“Oggi con le applicazioni di incontri si fa l’amore la prima sera.

La domanda che pone il film e che mi pongo io è: se si fa l’amore la prima sera c’è ancora un discorso amoroso? In che modo, di che tipo? Il film prova a dare delle risposte, con il paradosso, ad un certo punto del film, che la relazione più intima si crea attraverso un computer”.

Alla domanda quale sia stata per lui la maggiore difficoltà nel raccontare le storie di amore e di sesso di questa generazione risponde:

“La grande sfida? Non essere pessimista.

Oggi c’è una tendenza ad essere pessimisti per quanto riguarda i sentimenti amorosi, l’intimità, le parole stesse dell’amore. Nell’epoca delle applicazioni per gli incontri forse si può essere un po’ pessimisti. Ma forse se dico questo sono definitivamente antiquato e reazionario ma…”.

La fluidità e la interetnicità nei rapporti è raccontata da Audiard come qualcosa di assolutamente naturale. A questo proposito il regista dice: “Penso che questo sia un film un po’ ottimista da questo punto di vista. Un ottimismo non eccessivo, normale. Nel cinema francese di solito un nordafricano lo si vede in una banlieue con problemi sociali, ma io avevo voglia di fare il film ‘del dopo’ in qualche modo, come se l’integrazione fosse già pienamente avvenuta nella classe media. Oggi ancora non è ancora frequente vedere una coppia formata da una giovane asiatica e un giovane nero”.