Parigi 2024: 20 km marcia, Stano quarto e oro a Pintado

Parigi, 1 ago. (Adnkronos) – Massimo Stano non è riuscito a bissare l'oro di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia. L'azzurro ha chiuso al quarto posto nella maschile dei Giochi di Parigi 2024 dopo una gara condotta nel gruppo di testa, a il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha accusato dei problemi alla caviglia sinistra nel finale di gara che hanno compromesso il podio. L'oro è andato all'ecuadoriano Brian Daniel Pintado in 1 ora 18'55, argento per il brasiliano Caio Bonfim in 1 ora 19'09 e bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin in 1 ora 19'11, mentre Stano ha chiuso ad appena 1 secondo dal podio in 1 ora 19'12. Ventesimo posto per l'altro pugliese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), mentre ha chiuso 41° il lombardo Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle).