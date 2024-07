Parigi 2024: Abodi su esultanza Pilato, 'Certi valori vanno compresi'

Parigi, 30 lug. (Adnkronos) – “L’esultanza di Benedetta Pilato per il quarto posto? Mettiamola così, se stai in pace con te stesso, hai dato tutto, poteva essere un centesimo per il quale lei è arrivata quarta o due centesimi con i quali Martinenghi è arrivato primo. Questo è lo sport. Chi lo conosce, lo sa interpretare”. Sono le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, sull’esultanza di Benedetta Pilato per il quarto posto di ieri nei 100 rana per un centesimo. “Non è facile perché poi dipende dagli stati d'animo delle persone, dalle circostanze, dai momenti. Però quando si riescono ad esprimere valori così alti, che non sono facilmente decifrabili ai più, secondo me bisogna impegnarsi un po' per comprenderli e non per metterli in discussione”, ha aggiunto Abodi da Casa Italia.