Parigi 2024: al via il tour dei responsabili tecnici azzurri al villaggio atleti e campi gara

Parigi, 25 set. – (Adnkronos) – La delegazione italiana guidata dal Capo Missione e Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati, ha iniziato il tour di incontri e sopralluoghi a Parigi in vista dei Giochi Olimpici 2024. Insieme ai 22 responsabili tecnici di altrettante discipline olimpiche e ai rappresentanti della Preparazione Olimpica oggi la prima tappa è stata al villaggio olimpico deve soggiorneranno le atlete e gli atleti azzurri. Dopo una veduta di insieme al master plan il gruppo si è diretto alla Palazzina Italia per visionare gli alloggi e gli uffici che saranno a disposizione della delegazione italiana. Nel corso della giornata poi le visite si sono diversificate. Un gruppo ha proseguito per La Défense Arena dove si disputeranno gare di nuoto e pallanuoto, mentre altri hanno raggiunto l’Île-de-France per verificare la zona degli urban sports e l’impianto dove si terranno gare di tuffi e nuoto artistico.

Il gruppo che si è diretto a Vaires-sur-Marne ha, invece, visitato il bacino remiero di canottaggio e canoa velocità. I tecnici delle specialità ciclistiche si sono recati al Velodromo Saint-Quentin e al BMX Stadium mentre allo Chateau de Versailles hanno potuto verificare lo stato dell’area gli specialisti di sport equestri e pentathlon moderno. L’intenso programma di lavori e visite ha riguardato, inoltre, la splendida location di Casa Italia Parigi 2024 a “Le PreCatelan” in Bois de Boulogne. Con la presentazione del Master Plan Parigi 2024 unito agli ultimi aggiornamenti di presentazione del Progetto di Casa Italia. Domani altri incontri e riunioni per approfondire temi specifici e le esigenze delle diverse discipline.

Sono presenti a Parigi: Antonio La Torre (DT Atletica Leggera), Cesare Butini ( DT Nuoto), Vincenzo De Luca ( DT Arrampicata Sportiva), Lorenzo Pugliese ( DT Badminton), Paola Porfiri (Team Manager – Ginnastica Ritmica), Alberto Tappa (SG Federazione Pugilistica Italiana), Oscar Bertone (DT Tuffi), Carlo Silipo (CT Pallanuoto Femminile), Gianluca De Dominicis (DT Internazionale – Danza Sportiva), Stefano Cerioni (DT Scherma – Fioretto), Dario Chiadò ( DT Scherma – Spada), Nicola Zanotti ( DT Scherma – Sciabola), Sante Spigarelli (Presidente Commissione Tecnica Nazionale – Tiro con l’Arco), Laura Di Toma (DT Judo), Salvatore Avanzato (DT Lotta), Oreste Perri (DT Canoa – Velocità), Francesco Iacobelli (Settore Tecnico – Canoa Slalom), Francesco Cattaneo (DT Canottaggio), Andrea Valentini (DT Pentathlon Moderno), Roberto Amadio (Team Manager Ciclismo), Roberto Pentrella (SG Federazione Ginnastica d’Italia), Piero Capannini (Responsabile Rappresentative Nazionali – Skateboarding).