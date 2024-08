Parigi 2024, annullato l'allenamento del nuoto di fondo nella Senna

(Adnkronos) – Saltano ancora gli allenamenti nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un incontro con il comune di Parigi e la federazione internazionale di nuoto, gli organizzatori dei Giochi hanno deciso di annullare l'allenamento per le gare di nuoto di fondo.

Non è la prima volta che accade, dall'inizio delle Olimpiadi. Nei giorni scorsi, a causa della scarsa qualità dell'acqua, erano .

Nei giorni scorsi alcuni atleti si sono sentiti male dopo aver gareggiato nel fiume di Parigi. La belga Claire Michel è il , ma ci sono anche un triatleta svizzero e uno norvegese con.

I pericoli di nuotare nell'acqua inquinata sono tanti e seri, : "Possono passare da mal di pancia, diarrea e vomito alla febbre alta fino a manifestazioni più importanti, anche gravissime, a carico di alcuni organi". Per Bassetti "è davvero incomprensibile come si possa aver consentito a degli atleti di nuotare in un fiume tanto inquinato che rappresenta un rischio per la loro salute", averlo permesso "nonostante la comunità scientifica avesse chiaramente avvisato gli organizzatori dei potenziali rischi".

Gli organizzatori avevano smentito che quanto accaduto alla triathleta belga possa essere dipeso dall'acqua della Senna. "Non ha nulla a che fare con la gara", aveva dichiaratola portavoce delle Olimpiadi di Parigi 2024 Anne Descamps. "Ci siamo attivati immediatamente con tutti i team del Cio e di Parigi 2024 sulla questione della balneabilità della Senna", sono state le parole di Martin Fourcade, membro della Commissione atleti.

Esiste, però, un piano B. A confermarlo è la stessa portavoce di Parigi 2024: "Abbiamo un'altra sede come possibile piano di riserva perché non ci sono opzioni nel caso in cui i livelli di qualità dell'acqua non siano in linea con quelli richiesti". Nelle prossime ore un comunicato stampa con informazioni più dettagliate sul futuro delle gare del nuoto di fondo sarà trasmesso da Parigi 2024, Cio e World Aquatics.