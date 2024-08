Parigi 2024, Arianna Errigo: questa è stata l'Olimpiade più bella

Parigi, 3 ago. (askanews) – “Sono orgogliosa di ogni Olimpiade, a prescindere dal risultato che ho avuto, sono state quattro Olimpiadi completamente diverse”. Lo ha detto Arianna Errigo a Casa Italia durante la celebrazione per la medaglia d’argento vinta nel fioretto a squadre. “Le ho vissute anche in maniera diversa. Per me la prima è stata un’esperienza meravigliosa, ho vinto una medaglia d’argento e una medaglia d’oro, ero piccola e c’era molto entusiasmo. La seconda a Rio era l’ossessione, l’ho vissuta malissimo. Ma quella mi è servita a capre come secondo me era giusto prendere queste gare. Anche Tokyo è stata un’Olimpiade molto difficile, rimandata di un anno, il sogno delle due armi che non si è potuto concretizzare. E poi questa, che sicuramente rimane l’Olimpiade più bella in assoluto, da mamma, da portabandiera di una nazionale fantastica, e quindi per me Parigi è di gran lunga l’esperienza più bella olimpica”. Grazie ragazzi, perfetto grazie.