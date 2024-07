Parigi 2024, Attal su sicurezza ai Giochi: non ci deve sfuggire nulla

Parigi, 23 lug. (askanews) - La sicurezza ai Giochi olimpici è una delle sfide più impegnative per il governo francese. "In Francia abbiamo uno stato permanente di sicurezza dello spazio aereo, ma ovviamente questo ha assunto una portata senza precedenti per questi Giochi Olimpici e Paralimpici. L...

Parigi, 23 lug. (askanews) – La sicurezza ai Giochi olimpici è una delle sfide più impegnative per il governo francese. “In Francia abbiamo uno stato permanente di sicurezza dello spazio aereo, ma ovviamente questo ha assunto una portata senza precedenti per questi Giochi Olimpici e Paralimpici. Lo dico subito: nulla deve sfuggire alla nostra attenzione”, ha detto il premier uscente Attal. “È per questo che i sistemi di rilevamento, i sistemi di disturbo, i sistemi di intercettazione e i sistemi di difesa terra-aria sono stati dispiegati su Parigi per la cerimonia di apertura, ma anche nelle sedi che ospiteranno gli eventi durante i Giochi”.