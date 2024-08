Parigi 2024, Barelli (Federnuoto): pallanuoto, errore bestiale

Parigi 8 ago. (Askanews) - "La pallanuoto? È un dramma per i ragazzi perché si perde e si vince sportivamente. Qui è stato dato un fallo grave di violenza, quando la violenza non c'è stata perché la violenza era per tirare la palla in porta, è andata in porta, ha segnato un gol e il suo avvers...

Parigi 8 ago. (Askanews) – “La pallanuoto? È un dramma per i ragazzi perché si perde e si vince sportivamente. Qui è stato dato un fallo grave di violenza, quando la violenza non c’è stata perché la violenza era per tirare la palla in porta, è andata in porta, ha segnato un gol e il suo avversario era pochi centimetri da lui e dopo aver lanciato la palla in porta la mano è finita sulla faccia dell’avversario. È stato annullato il gol per brutalità, è stato dato un rigore a vantaggio degli ungheresi e 4 minuti con con un uomo in meno per noi in acqua. Quindi se non fosse accaduto ciò, è evidente che le cose sarebbero state inquadrate in maniera diversa e non saremmo finiti molto probabilmente ai rigori. Dopodiché la lotteria dei rigori purtroppo ci ha sfavorito, ma questo qui è un errore bestiale che è stato anche stigmatizzato da tutti i social, da tutti i siti specializzati mondiali che si occupano di sport e si occupano specialmente di pallanuoto. Solidarietà da parte di tutti però i nostri ragazzi di questa solidarietà non sanno che farsene. Sono veramente disperati per un’opportunità persa non per colpa loro ma per colpa dell’arbitraggio”. Lo ha detto il presidente di Federnuoto Paolo Barelli in merito alle polemiche arbitrali seguite a Italia-Ungheria.

“Abbiamo fatto i due ricorsi presso la federazione mondiale che sono stati respinti. Attendiamo le motivazioni per fare ricorso al TAS, ma se lo si farà lo si farà per dare riscontro formale al nostro disappunto, ma non credo che sortirà gli effetti che noi speriamo”, ha aggiunto Barelli.