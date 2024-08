Parigi 2024: basket, Usa-Brasile 122-87 e americani in semifinale

Parigi, 6 ago. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti vincono facilmente con il Brasile 122-87 e si qualificano per le semifinali dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Il 'Dream Team' dopo i primi secondi di studio ha allungato senza dare scampo ai verdeoro. Gli Usa favoritissimi per l'oro olimp...

Parigi, 6 ago. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vincono facilmente con il Brasile 122-87 e si qualificano per le semifinali dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Il 'Dream Team' dopo i primi secondi di studio ha allungato senza dare scampo ai verdeoro. Gli Usa favoritissimi per l'oro olimpico affronteranno ora la Serbia. A seguire la sfida, in una Arena piena in ogni ordine di posto anche il nuotatore francese Leon Marchand e il rapper americano Snoop Dogg.

Il Brasile parte bene, fa i primi due punti, poi si porta 4-2 ma gli Usa prendono subito il largo andando 16-6, per chiudere in scioltezza il primo quarto 33-21. Brasile troppo impreciso al tiro e Usa troppo forte a rimbalzo, con un allungo 40-21 per la chiusura del primo tempo 63-36 con qualche fischio di troppo dal pubblico della Bercy Arena che ha indispettito Lebron James andato anche sotto uno spicchio di settore a protestare per il trattamento.

Piccola paura quando il campione statunitense Lebron James è uscito dal campo con la borsa del ghiaccio sull'occhio nel terzo quarto della sfida. Lebron per cercare di contrastare un'azione verdeoro sotto canestro ha subito un colpo al viso, è rimasto a terra alcuni momenti per poi essere soccorso dallo staff medico e uscire dal campo e dirigersi verso gli spogliatoi accompagnato da un membro dello staff Usa. Terzo quarto chiuso comunque 94-71 con un piccolo calo ma alla fine il punteggio di 122-87 non lascia dubbi, con 12 punti di Lebron comunque protagonista, come Durant con 11 punti, 18 di Booker, 17 di Edwards e 14 di Embid.