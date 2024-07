Parigi 2024: Bertolucci, 'Sinner? Poco da commentare, il più dispiaciuto sarà lui'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Dopo il forfait ai Giochi di Jannik Sinner "c'è poco da commentare, sta male. Ma sicuramente il più dispiaciuto sarà lui. C'è solo da dispiacersi per il ragazzo, e augurargli pronta guarigione". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci. "Si deve rimettere in forma per ripartire alla grande in America: c'è il Canada il 6 agosto, Cincinnati l'11 che sono due Masters 1000 e poi gli Us Open il 26 agosto. Una trasferta durissima dietro l'angolo, spero che per allora sia pronto". Quanto alle varie ipotesi fantasiose sul forfait che stanno già circolando sui social, Bertolucci taglia corto: "gente che deve farsi una vita. Una volta c'era lo scemo del paese, lo sentivi al bar, ti facevi due risate e te ne andavi. Ma adesso con i social è un massacro".