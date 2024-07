Parigi 2024: Binaghi, 'forfait Sinner grandissimo dispiacere'

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) - "Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo. Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali". Queste le parole del presidente ...

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – "Un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che aspettavano di vederlo in campo. Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali". Queste le parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi sul forfait di Jannik Sinner ai Giochi di Parigi 2024 per una tonsillite. "Auguro a Jannik di rimettersi al più presto, sono convinto che lo vedremo al meglio delle forze agli Us Open, un torneo che tutti gli italiani potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro", ha aggiunto Binaghi.