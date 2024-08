Parigi 2024: breakdance, squalificata rifugiata Talash per scritta 'donne afghane libere'

Parigi, 10 ago. (Adnkronos) - La Bgirl afghana Manizha Talash è stata squalificata per aver esibito, durante la sua routine nella breakdance femminile, ai Giochi di Parigi 2024, ieri una mantellina blu con la scritta, in inglese, "Free Afghan Women" (Donne afghane libere). La 21enne...

Parigi, 10 ago. (Adnkronos) – La Bgirl afghana Manizha Talash è stata squalificata per aver esibito, durante la sua routine nella breakdance femminile, ai Giochi di Parigi 2024, ieri una mantellina blu con la scritta, in inglese, "Free Afghan Women" (Donne afghane libere). La 21enne atleta, nata a Kabul e fuggita in Spagna nell'agosto del 2021 dopo l'avvento al potere dei Talebani, "è stata squalificata per aver mostrato un messaggio politico sul suo abbigliamento sportivo", specifica la World Dancesport Federation in un comunicato stampa.