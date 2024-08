Parigi 2024, Furlani: tante emozioni, ho fatto qualcosa di assurdo

Parigi, 7 ago. (askanews) - "Tante emozioni, da ieri ho realizzato meglio cosa è successo ieri ed è qualcosa di assurdo. Sono entrato sui social per rivedermi il video milioni di volte ed è sempre una grande emozione, è stato attualmente il momento più bello della mia vita". Lo ha detto Mattia ...

Parigi, 7 ago. (askanews) – “Tante emozioni, da ieri ho realizzato meglio cosa è successo ieri ed è qualcosa di assurdo. Sono entrato sui social per rivedermi il video milioni di volte ed è sempre una grande emozione, è stato attualmente il momento più bello della mia vita”. Lo ha detto Mattia Furlani da Casa Italia parlando della medaglia di bronzo vinta ieri sera nel salto in lungo ai Giochi di Parigi 2024, a 19 anni. “Dovevo per forza dormire, avevo il cervello a pezzi, altrimenti era impossibile alzarsi oggi. Tante emozioni ma felice perchè sono riuscito a trasmettere quello che volevo”, ha aggiunto l’azzurro. “Sono consapevole di quanti margini ho ancora di miglioramente e di una crescita biologica. Da qui ai 24 anni cambieranno tante cose con una crescita importantissima da sviluppare, si parla di futuro ma ora parliamo di presente”.