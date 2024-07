Parigi 2024, gare nella Senna: "Decideremo valutando vari fattori"

Parigi, 30 lug. (askanews) - La gara di triathlon maschile alle Olimpiadi di Parigi è stata rinviata a poche ore dal via, dopo che i test sulla qualità dell'acqua della Senna hanno rivelato che era ancora troppo sporca per nuotare, secondo gli organizzatori. Una mossa che ha lasciato indispettiti ...

Parigi, 30 lug. (askanews) – La gara di triathlon maschile alle Olimpiadi di Parigi è stata rinviata a poche ore dal via, dopo che i test sulla qualità dell’acqua della Senna hanno rivelato che era ancora troppo sporca per nuotare, secondo gli organizzatori. Una mossa che ha lasciato indispettiti alcuni atleti e i funzionari olimpici in difficoltà. Annunciato un rinvio di 24 ore che però potrebbe essere messo a rischio da nuove piogge previste.

“Paris 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti”, si legge nella dichiarazione rilasciata al termine di una riunione tenutasi d’urgenza. “Purtroppo, eventi meteorologici al di fuori del nostro controllo… possono alterare la qualità dell’acqua e costringerci a riprogrammare l’evento per motivi sanitari”.

Marisol Casado, presidente del World Triathlon , ha dichiarato: “Ovviamente siamo tutti delusi perché non siamo in grado di seguire rigorosamente ciò che era stato programmato, ma credo che siamo tutti di buon umore pensando che avremo l’opportunità di farlo”. E Aurélie Merle, direttore sportivo di Parigi 2024, ha aggiunto: “Abbiamo anche specialisti di previsioni meteorologiche, anch’essi presenti all’incontro, che possono fornire informazioni precise su come il tempo influenzerà la qualità dell’acqua. E abbiamo esperti del fiume Senna, in modo che al momento di prendere la decisione, abbiamo le informazioni più aggiornate perché sì, il campione è importante, ma non è l’unica cosa importante per prendere una decisione”.

I forti acquazzoni che ci sono stati in pratica hanno sovraccaricato gli scarichi sotterranei e il sistema fognario di Parigi, portando al rilascio di effluenti non trattati nel corso d’acqua.