Parigi 2024: Herzog trattenuto sull'aereo per 40 minuti per motivi di sicurezza

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – Il presidente israeliano Isaac Herzog e la sua delegazione sono stati trattenuti sul loro aereo in un aeroporto di Parigi per 40 minuti dopo l'atterraggio a causa di un problema di sicurezza. Lo ha reso noto un portavoce del capo dello Stato ebraico citato dal Times of Israel. "Il presidente e la sua delegazione sono ora sbarcati e hanno ripreso il programma come previsto", ha spiegato il portavoce presidenziale senza fornire dettagli sull'incidente.

Il sito di notizie di Walla riporta che una persona sospetta è stata vista su un tetto mentre Herzog e il suo staff stavano atterrando. La delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi beneficia di misure di sicurezza rafforzate, nonostante le minacce e le richieste di esclusione di Israele a causa della guerra con Hamas a Gaza.