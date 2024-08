Parigi 2024: Italia, superate medaglie d'oro di Tokyo ma Los Angeles è ancora lontana

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Con il gradino più alto del podio nel ciclismo su pista di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, l'Italia supera le medaglie d'oro conquistate a Tokyo 2020, in cui erano stati dieci i primi posti conquistati dagli azzurri. Mancano ancora tre successi, però, per eguagliare il record di Los Angeles 1984, in cui dalla nostra spedizione arrivarono ben 14 ori, e la quinta posizione nel medagliere.

I Giochi olimpici di Parigi 2024 non sono ancora conclusi, e chissà che i nostri atleti non riescano nell'impresa di eguagliare il record di quarant'anni fa, o addirittura superarlo. Intanto nel mirino l'Italia può mettere l'edizione sempre di Los Angeles dell'Olimpiade, ma del 1932, in cui arrivarono 12 metalli più preziosi, e poi Anversa 1920, Roma 1960 e Sydney 2000, in cui gli ori furono 13.