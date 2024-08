Parigi 2024: Jacobs secondo in batteria in 10.05 e qualificato per semifinale 100 metri

Parigi 2024: Jacobs secondo in batteria in 10.05 e qualificato per semifinale...

Parigi 2024: Jacobs secondo in batteria in 10.05 e qualificato per semifinale...

Parigi, 3 ago. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha chiuso la sua batteria ai Giochi di Parigi 2024 in seconda posizione con il tempo di 10.05, qualificandosi come l'altro azzurro Ali, per le semifinali di domani allo Stade de France. Davanti a lui il...

Parigi, 3 ago. (Adnkronos) – Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha chiuso la sua batteria ai Giochi di Parigi 2024 in seconda posizione con il tempo di 10.05, qualificandosi come l'altro azzurro Ali, per le semifinali di domani allo Stade de France. Davanti a lui il nigeriano Kayinsola Ajayi in 10.02. Terzo e qualificato anche il ghanese Abdul-Rasheed Saminu in 10.06.