Parigi 2024: Katz, 'sabotaggio ferrovie opera dell'Iran'

Tel Aviv, 26 lug. (Adnkronos) – "Il sabotaggio delle infrastrutture ferroviarie in tutta la Francia in vista della delle olimpiadi di Parigi 2024 sono state pianificate ed eseguite sotto l'influenza dell'asse del male e dell'Islam radicale dell'Iran. Come ho detto questa settimana, avvertendo la mia controparte francese Stéphane Séjourné, sulla base di informazioni in possesso di Israele, gli iraniani stanno pianificando attacchi terroristici contro la delegazione israeliana e tutti i partecipanti alle Olimpiadi. Devono essere prese maggiori misure preventive per sventare il loro piano. Il mondo libero deve fermare l'Iran ora, prima che sia troppo tardi". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.