Parigi 2024, La Torre: atletica forte, ma mai nulla per scontato

Parigi 2024, La Torre: atletica forte, ma mai nulla per scontato

Parigi, 31 lug. (askanews) - "Quello che io chiederò alla squadra, a mano a mano che ci incontreremo, avete sentito ieri quanta energia hanno espresso i due campioni olimpici in carica nella 20 km, quello che chiederò alla squadra è di continuare su quest'onda di energia. Nulla è facile, ci siam...

Parigi, 31 lug. (askanews) – “Quello che io chiederò alla squadra, a mano a mano che ci incontreremo, avete sentito ieri quanta energia hanno espresso i due campioni olimpici in carica nella 20 km, quello che chiederò alla squadra è di continuare su quest’onda di energia. Nulla è facile, ci siamo guadagnati la vostra attenzione, non ci si può più nascondere però l’errore più grande che potremmo fare, questo l’ho detto subito a Roma, è dare qualcosa per scontato”. Lo ha detto, parlando a Casa Italia, il direttore tecnico della squadra di atletica leggera italiana, Antonio La Torre.

“Avete visto in questi giorni cos’è l’Olimpiade – ha aggiunto – il mondo continua ad allargarsi e dentro questo mondo allargato dobbiamo essere delle belve feroci da un punto di vista agonistico, con il garbo che ci compete, Veder sorridere Leo e pensare che sia una belva feroce è una contraddizione di termini, però se l’esplosività che finora ha espresso la porterà qui sorrideremo tutti, ci divertiremo però dobbiamo ricordarci che gli altri esistono e il mondo continua a produrre finalisti, competitor. L’errore più grande che possiamo fare è dare per scontato che dopo Roma sarà una marcia trionfale”.