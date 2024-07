Parigi 2024, Leonardo Fabbri: siamo qui per fare il meglio

Parigi, 31 lug. (askanews) – “Sicuramente è stata una bellissima stagione, però sono sempre stato concio del fatto che insomma tutte le gare fatte finora sarebbero state gare in funzione di quella di sabato, di arrivare qui in una condizione ideale, mentale, tecnica e fisica. Quindi è andato tutto giusto, magari manca la punta, ma appunto abbiamo lavorato cercando di farla a Parigi, quindi vediamo sabato”. Lo ha detto a Casa Italia Leonardo Fabbri, campione europeo del lancio del peso e uno degli atleti di punta della squadra italiana di atletica leggera.

“È una cosa che si è vista anche l’anno scorso, la fine, tutte le gare, il 21.30, il 21.80 e poi è arrivato il 22.30, quindi non diciamo niente, però ovviamente siamo qua per far bene”, ha aggiunto Fabbri.