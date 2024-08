Parigi 2024, Maggetti: sono sempre la solita Marta timidissima

Parigi, 5 ago. (askanews) – “Sono contentissima. E’ una cosa che ho da tempo, anche a Tokyo, diciamo, ci sono stata vicina e adesso con la seconda Olimpiade sono contenta che avendo la maturità e la consapevolezza di quello che sono, sono riuscita a emergere. Ancora forse penso di non averlo realizzato, mi sento molto stanca, l’adrenalina è scesa e ora forse quando torno a casa e riabbraccio tutti quelli che mi conoscono da tempo, mi hanno sempre tifato, magari realizzo”. Marta Maggetti, medaglia d’oro nel windsurf alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha raccontato così il suo giorno dopo il trionfo nelle acque di Marsiglia durante la celebrazione a Casa Italia.

“Speriamo che sia, un incoraggiamento per i giovani – ha aggiunto – e per tutti quelli che fanno sport e che sia una motivazione in più per gli altri che magari sono forti però sono un po’ insicuri e quindi magari non riescono subito a emergere”. E quando le abbiamo chiesto se oggi si sente diversa con un oro olimpico al collo, ci ha risposto così: “Sono sempre uguale, sono sempre la solita Marta timidissima”. Ma il sorriso con cui lo dice sembra rivelare tutta la felicità di questo momento.