Parigi 2024, Malagò: Olimpiadi mostrano forza del nostro movimento

Parigi, 11 ago. (askanews) – Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha tracciato un bilancio della partecipazione italiana alle Olimpiadi Parigi 2024. Partendo dalle 40 medaglie, con 12 ori, per arrivare ai quarti posti e al loro valore per l’intero movimento. Importante il dato sugli atleti portanti in finale: 79 quest’anno contro i 67 di Tokyo.