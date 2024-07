Parigi 2024: Matone (Lega), 'Francia strumentalizza e respinge rifugiati'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "Tutto meno che una cerimonia inaugurale di Olimpiadi sportive con tanto di sgarbo al nostro Presidente Mattarella, lasciato sotto la pioggia. Tra tanto glamour, piume e lustrini non abbiamo potuto fare a meno di notare che ad aprire la sfilata delle squadre c’era proprio quella dei rifugiati. Quegli stessi rifugiati che la Francia respinge duramente ai confini quando dall’Italia cercano di entrare nel loro Paese, che tanto cercano oggi di far passare come ospitale. No alle strumentalizzazioni, siamo stufi di essere presi in giro”. Lo afferma la deputata della Lega Simonetta Matone.