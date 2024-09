Parigi 2024: Mattarella, 'abbiamo preso tanta pioggia ma ha portato fortuna'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Di questi successi c'era stato qualche segno premonitore, naturalmente sovente di carattere sportivo, anche di altro genere: come è noto nel nostro bel Paese vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna, e ne abbiamo presa quel 26 di luglio". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di restituzione della Bandiera degli atleti italiani dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, tornando con una battuta sui disagi verificatisi per la pioggia durante la cerimonia di apertura dei Giochi per l'assenza di copertura della Tribuna autorità.

"Non per le Paralimpiadi -ha poi aggiunto il Capo dello Stato- benedette invece da un magnifico sole splendente il 28 di agosto".