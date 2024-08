Parigi 2024, Mei: per Tamberi una visita, valutiamo la situazione

Parigi, 10 ago. (askanews) - Gianmarco Tamberi è in ospedale, come testimoniato anche da un post social della moglie, a poche ore dalla finale del salto in alto di Parigi 2024. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha spiegato ai cronisti a Casa Italia che "stiamo vedendo come evolve la situazion...

Parigi, 10 ago. (askanews) – Gianmarco Tamberi è in ospedale, come testimoniato anche da un post social della moglie, a poche ore dalla finale del salto in alto di Parigi 2024. Il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha spiegato ai cronisti a Casa Italia che “stiamo vedendo come evolve la situazione, sta facendo una visita e vedremo quali valutazioni verranno fatte. Lui vuole gareggiare, ma bisogna vedere che non ci sia nulla di cronico o di problematico, insomma che non corra nessun rischio”. Tamberi, sempre sui social, in mattinata aveva scritto di una nuova colica renale nella notte.