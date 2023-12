Parigi 2024: Olimpic Summit sostiene la partecipazione russa ai Giochi

Berlino, 5 dic. (Adnkronos) – Gli atleti russi e bielorussi si stanno avvicinando alla possibilità di poter competere, come neutrali, ai Giochi di Parigi del prossimo anno, dopo aver ottenuto l'approvazione nel corso del vertice olimpico. Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha dichiarato in un comunicato che le federazioni sportive estive olimpiche internazionali, le associazioni continentali dei comitati olimpici nazionali e la commissione degli atleti del Cio hanno sostenuto tale decisione durante l'incontro presso la sede del Cio a Losanna. Gli atleti russi e bielorussi sono stati banditi dai principali eventi sportivi in seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Ma all’inizio di quest’anno il Cio aveva raccomandato che fossero riammessi, come atleti neutrali, solo negli sport individuali e solo se non hanno alcuna associazione con i servizi militari e di sicurezza russi. Ciò è accaduto in diversi sport e la dichiarazione di oggi afferma che le federazioni degli sport estivi ora vogliono una rapida decisione finale da parte del Cio perché si stanno svolgendo le qualificazioni olimpiche.

Il Cio ha affermato che le sue rigide condizioni di ammissibilità rimangono in vigore, così come la sospensione del Comitato Olimpico russo. "Il Summit è stato informato che, nonostante la sospensione del Comitato Olimpico Russo (Ro ), il Cio non ha modificato le sue raccomandazioni riguardanti la partecipazione degli Atleti Individuali Neutrali (Ain) a queste rigorose condizioni. "È stato sottolineato che tale tutela dei diritti dei singoli atleti di partecipare alle competizioni nonostante la sospensione del loro Comitato Olimpico Nazionale (Noc) è una pratica consolidata, che rispetta i diritti umani, ed è stata implementata in una serie di Noc sospesi durante passati Giochi Olimpici.

"La Roc ha dovuto essere sospesa a causa della sua decisione unilaterale di includere tra i suoi membri le organizzazioni sportive regionali sotto l'autorità della Noc dell'Ucraina, il che costituisce una violazione della Carta Olimpica perché viola l'integrità territoriale della dell'Ucraina. Il Cio ha aggiunto: "I partecipanti hanno riaffermato la continua solidarietà e il sostegno agli atleti ucraini e alla comunità olimpica ucraina da parte dell'intero Movimento Olimpico". A settembre gli atleti russi e bielorussi sono stati autorizzati dal Comitato Paralimpico Internazionale a competere come neutrali alle Paralimpiadi di Parigi che seguono le Olimpiadi.