Parigi 2024, Oppo e Soares: le abbiamo provate tutte per vincere

Parigi, 3 ago. (askanews) – “È arrivata subito questa medaglia, un po’ è arrivata subito, un po’ l’abbiamo costruita nel tempo, ma l’obiettivo era comune per tutti e due. Sapevamo che il 2 agosto alle 12.02 avevamo lo stesso obiettivo, cercare di fare il meglio possibile. Ci siamo riusciti, siamo qua, ci siamo riusciti”. Lo ha detto Stefano Oppo, che con Gabriel Soares ha vinto l’argento nel canottaggio pesi leggeri.

“Un argento che vale oro – ha aggiunto Soares – noi volevamo l’oro, oggi infatti si è visto già dalla partenza che ha messo pressione un po’ a tutti e l’abbiamo provato in tutti i modi, è stata la miglior gara di oggi, siamo veramente veramente felici di quello che abbiamo fatto”.

“Poi oggi per noi – ha spiegato Oppo – per la nostra categoria, era una giornata particolare perché era l’ultima Olimpiade della categoria pesi leggeri, quindi siamo contenti, purtroppo questa pagina di storia si chiude ma siamo contenti di averci scritto sopra il nostro nome”.

“Avevamo una chance – ha detto Soares – perché non c’era un altro quadriennio per rintare, quindi c’era quel brivido in più e non ci lo siamo fatti scappare”.

“Le abbiamo provate tutte per arrivare all’Irlanda – ha concluso Oppo -. Stiamo parlando dei due ragazzi che hanno un argento e due olimpici a questo punto. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma adesso cosa possiamo fare? Possiamo togliere solo il cappello e dire fargli complimenti perché noi abbiamo messo in campo tutte le nostre energie in ogni allenamento non solo nella gara di oggi e questo è stato il risultato noi siamo contentissimi così e bravi a loro”.