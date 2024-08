Parigi 2024: organizzatori, 'Senna balneabile e gare possono svolgersi'

Parigi, 6 ago. (Adnkronos) – "La Senna è balneabile e le gare possono svolgersi". Lo ha detto Anne Descamps, portavoce del Comitato organizzatore di Parigi 2024, nella conferenza quotidiana al Media Center di Parigi, cercando di rassicurare tutti dopo che anche l'allenamento di oggi, in vista delle gare di nuoto di fondo, è stato annullato. "Il 5 agosto le concentrazioni di escherichia coli erano molto basse nei tre punti dove sono stati prelevati i campioni. Le analisi sono state eseguite correttamente e c'è la balneabilità. Alle 6.30 di questa mattina sono stati prelevati dei campioni, i risultati delle analisi sono arrivati alle 10.30 e i valori per gli enterococchi sono fra 242 e 378, quindi all'interno dei margini stabiliti per la balneabilità", ha proseguito Descamps che ha poi fatto riferimento ad un rapporto di World Triathlon: "le concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi sono bassissime e quindi c'è balneabilità. C'è un solo valore al di sopra della soglia ma relativo a un punto dove è stato prelevato un campione molto lontano dal sito delle gare". Le Federazioni internazionali di nuoto e triathlon, ribadisce ancora Descamps "prendono le decisioni sulla balneabilità insieme in base alla concentrazione di e-coli. Sono stati svolti tre test che hanno dato ottimi risultati, poi ci sono altri criteri. Ci siamo basati sui risultati sui test di laboratorio relativi ai campioni presi 24 ore prima della gara, sono decisioni che vengono prese con la dovuta prudenza e ci saranno prove per gli atleti per far loro conoscere le condizioni della Senna sempre che ci siano ottime condizioni meteo".