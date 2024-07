Parigi 2024, Palmisano: è come se non avessi vinto l'Olimpiade

Parigi, 30 lug. (askanews) - "Adesso non mi nascondo che l'emozione è come se non l'avessi mai vinta l'Olimpiade. Eppure qualche giorno fa, qualche settimana fa, arrivavo con della tranquillità, con della consapevolezza: mi dicevo, l'hai vinta e quindi difendi il tuo titolo. Forse mi pensavo che n...

Parigi, 30 lug. (askanews) – “Adesso non mi nascondo che l’emozione è come se non l’avessi mai vinta l’Olimpiade. Eppure qualche giorno fa, qualche settimana fa, arrivavo con della tranquillità, con della consapevolezza: mi dicevo, l’hai vinta e quindi difendi il tuo titolo. Forse mi pensavo che non l’avevo mai vinta perché quell’emozione che ho dentro è proprio quella di volerla rivincere o comunque di fare il massimo per riprovare quell’emozione. Quest’anno, incrociando le dita, è stato l’unico anno dopo 4 ad essere il migliore, nel quale non ho avuto intoppi e nelle ultime settimane continuavo a dirmi, ma come può essere così facile non avere nulla e quasi mi dicevo speriamo solamente che la ciliegina sulla torta sia il proseguo di quest’anno. Mi sento, bene mi sento di aver fatto tutto quello che dovevo fare, anche in una condizione strana perché tutto è filato liscio”. Lo ha detto a Casa Italia la campionessa olimpionica dei marcia Antonella Palmisano, attesissima anche a Parigi 2024.