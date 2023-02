Parigi 2024: Pamich, 'non far gareggiare atleti russi e bielorussi sarebbe grande cretinata'**

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Non far gareggiare atleti russi e bielorussi a Parigi 2024? Per me sarebbe una grande cretinata. Quegli atleti non sono certo contenti che la Russia sia in guerra, con il rischio di essere chiamati anche loro a combattere. Diversi Paesi sono contrari? Lo sport unisce...

(Adnkronos) – "Non far gareggiare atleti russi e bielorussi a Parigi 2024? Per me sarebbe una grande cretinata. Quegli atleti non sono certo contenti che la Russia sia in guerra, con il rischio di essere chiamati anche loro a combattere. Diversi Paesi sono contrari? Lo sport unisce e non divide e ora a dividere sono coloro che devono dire che lo sport unisce. Il Cio dovrebbe farli partecipare. In Grecia la guerra si fermava quando c'erano le Olimpiadi, speriamo che possa avvenire anche con il conflitto in Ucraina, nella speranza comunque che si concluda prima dei Giochi".

Lo ha detto all'Adnkronos Abdon Pamich, uno degli atleti italiani più medagliati nella specialità dei 50 km di marcia ai Giochi olimpici, evento a cui prese parte per cinque volte, vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964.