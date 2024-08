Parigi 2024: Peaty si lamenta di cibo al Villaggio, 'bassa qualità, poca carne e vermi nel pesce'

Parigi, 6 ago. (Adnkronos) – Anche il nuotatore britannico Adam Peaty si è lamentato della qualità del cibo al Villaggio olimpico e sostiene persino che gli atleti hanno trovato "vermi" nei piatti di pesce. Il 29enne, sei volte medaglia olimpica, che ha vinto una medaglia d'argento nei 100 metri rana a Parigi, ha affermato che "il catering non è abbastanza buono per il livello che ci si aspetta dagli atleti". "A Tokyo, il cibo era incredibile. A Rio è stato incredibile. Ma questa volta? Non c'erano abbastanza opzioni proteiche, lunghe code, 30 minuti di attesa per il cibo perché non c'è un sistema di coda". 'Sostenibilità' è stata una delle parole d'ordine a Parigi 2024, con gli organizzatori che hanno evidenziato che il 60 percento dei pasti serviti agli atleti sono senza carne e il 30 percento sono a base vegetale, ma il nuotatore ha sottolineato che non è ciò di cui hanno bisogno le persone che svolgono intense routine di allenamento.

"La narrazione della sostenibilità è stata appena imposta agli atleti. Voglio la carne", ha aggiunto. "Ho bisogno di carne per esibirmi ed è quella che mangio a casa, quindi perché dovrei cambiare? Stiamo guardando il meglio del meglio al mondo e non gli stiamo dando il meglio", ha commentato Peaty che ha aggiunto che "le persone trovano vermi nel pesce. Semplicemente non è abbastanza buono".

Il campione britannico, che è alla sua terza Olimpiade, ha detto che stava facendo quei commenti perché voleva vedere un miglioramento. "Voglio solo che le persone migliorino nei loro ruoli e nel loro lavoro… Queste lamentele servono per far sì che le persone migliorino", ha insistito. Nonostante le sue critiche al cibo, Peaty era felice di alcuni aspetti di Parigi 2024, dicendo "Sono stati sicuramente i migliori Giochi in termini di fan coinvolti, ma non ci saranno mai Giochi perfetti". "La squadra britannica aveva evidenziato problemi con il catering prima dell'inizio della competizione e aveva persino portato uno chef per aiutare i membri della squadra a garantire che avessero abbastanza proteine ​​nella loro dieta.